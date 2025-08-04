РЭЦ: в Китае растёт спрос на российскую продукцию

Напомним, в январе стало известно, что в 2024 году объём торговли между Китаем и Россией вырос на 1,9% по сравнению с предыдущим годом и достиг рекордного уровня в $244,81 млрд. При этом в декабре объём торговли между двумя странами вырос на 7,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составил $21,97 млрд.