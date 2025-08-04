РЭЦ: в Китае растёт спрос на российскую продукцию

Спрос на российские товары в Китае постоянно растёт, пристальное внимание уделяется цифровизации товарооборота между РФ и КНР, сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.
«В ближайшие месяцы ожидается продолжение положительной динамики. Спрос на российские товары в Китае растёт, что подтверждается увеличением поставок молочных продуктов и шоколада», — сказала глава организации, слова которой приводит ТАСС.
По словам Никишиной, для поставщиков из России открываются новые возможности. Она уточнила, что доступ на китайский рынок уже получили такие категории российских сельскохозяйственных товаров, как горох и свинина. Глава РЭЦ отметила, что РФ рассчитывает на предоставление возможности поставлять в КНР говядину.
Никишина подчеркнула, что в ближайшие несколько лет России следует готовиться к углублению технологического и инновационного сотрудничества с Китаем. Генеральный директор добавила, что РЭЦ будет работать над продвижением российской продукции за рубежом с помощью формирования узнаваемого бренда «Сделано в России».
Напомним, в январе стало известно, что в 2024 году объём торговли между Китаем и Россией вырос на 1,9% по сравнению с предыдущим годом и достиг рекордного уровня в $244,81 млрд. При этом в декабре объём торговли между двумя странами вырос на 7,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составил $21,97 млрд.