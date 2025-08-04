Ставки падают: стоит ли закрывать вклады в августе

Специалист также отметила, что относительно безопасный и понятный вариант — это инвестиции в облигации федерального займа и корпоративные бумаги крупных компаний. В настоящее время доходность по ОФЗ с фиксированным купоном достигает 14−15% годовых, при этом есть шанс получить дополнительную прибыль за счет роста стоимости облигаций, учитывая возможное дальнейшее снижение ставок.