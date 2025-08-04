Ставки падают: стоит ли закрывать вклады в августе

Об этом сообщила аналитик портала «Банки.ру» Гаянэ Замалеева, передает ИА DEITA.RU.
По её словам, после июльского снижения ключевой ставки до 18% банки продолжают пересматривать условия по депозитам в сторону уменьшения. Однако текущие ставки всё ещё позволяют получать доходность выше уровня инфляции, что делает вклады под 16−17% годовых достаточно привлекательными, считает эксперт.
Специалист также отметила, что относительно безопасный и понятный вариант — это инвестиции в облигации федерального займа и корпоративные бумаги крупных компаний. В настоящее время доходность по ОФЗ с фиксированным купоном достигает 14−15% годовых, при этом есть шанс получить дополнительную прибыль за счет роста стоимости облигаций, учитывая возможное дальнейшее снижение ставок.
Эксперт подчеркнула важность соблюдения основного правила для вкладчиков — не гнаться за максимальной доходностью и придерживаться разумной диверсификации: часть средств оставить на депозитах и накопительных счетах, а остальное распределить между облигациями и низкорисковыми фондами.