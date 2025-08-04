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Ставки падают: стоит ли закрывать вклады в августе

Снижение ставок по вкладам стало ожидаемым трендом на фоне смягчения денежно-кредитной политики Центрального банка России.

Источник: ДЕЙТА

Об этом сообщила аналитик портала «Банки.ру» Гаянэ Замалеева, передает ИА DEITA.RU.

По её словам, после июльского снижения ключевой ставки до 18% банки продолжают пересматривать условия по депозитам в сторону уменьшения. Однако текущие ставки всё ещё позволяют получать доходность выше уровня инфляции, что делает вклады под 16−17% годовых достаточно привлекательными, считает эксперт.

Специалист также отметила, что относительно безопасный и понятный вариант — это инвестиции в облигации федерального займа и корпоративные бумаги крупных компаний. В настоящее время доходность по ОФЗ с фиксированным купоном достигает 14−15% годовых, при этом есть шанс получить дополнительную прибыль за счет роста стоимости облигаций, учитывая возможное дальнейшее снижение ставок.

Эксперт подчеркнула важность соблюдения основного правила для вкладчиков — не гнаться за максимальной доходностью и придерживаться разумной диверсификации: часть средств оставить на депозитах и накопительных счетах, а остальное распределить между облигациями и низкорисковыми фондами.