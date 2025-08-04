Минфин сообщил, на что Совмин выделил 1,5 миллиарда рублей дополнительно

Напомним, к 2025-му в Беларуси планируют завершить текущий ремонт 5640 километров республиканских автомобильных дорог и 7 тысяч погонных метров мостов и путепроводов. В этот период будет осуществлен капитальный ремонт 300 километров дорог и 3850 погонных метров мостов и путепроводов.