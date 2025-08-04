Минфин сообщил, на что Совмин выделил 1,5 миллиарда рублей дополнительно

Власти Беларуси на 1,5 миллиарда рублей увеличили сумму на ремонт дорог в 2025 году. Подробнее рассказали в Министерстве финансов.
Так, в Минфине сообщили, что в Беларуси увеличивается финансирование государственной программы «Дороги Беларуси», рассчитанной на 2021 — 2025 годы. Соответствующее постановление Совет Министров принял 30 июля 2025-го.
В итоге на ремонт и строительство дорог в Беларуси выделят на 1,5 миллиарда белорусских рублей больше — свыше 11,438 миллиарда (планировалось 9,891 миллиарда с лишним).
— Из республиканского бюджета на эти цели будет выделено более 9,4 миллиарда рублей, — уточнили в министерстве.
Напомним, к 2025-му в Беларуси планируют завершить текущий ремонт 5640 километров республиканских автомобильных дорог и 7 тысяч погонных метров мостов и путепроводов. В этот период будет осуществлен капитальный ремонт 300 километров дорог и 3850 погонных метров мостов и путепроводов.
В 2025-м доля дорожных работ должна составить 22% от 6942 километров участков республиканских трасс, которые требуют ремонта согласно результатам дорожной диагностики, проведенной в прошлом году.
Постановление правительства вступает в силу после официального опубликования.
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