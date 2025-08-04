В Казахстане обозначены нормы налога на предметы роскоши

«Нормы по налогообложению дорогого имущества: авто от 18 тыс. МРП или Т70,776 млн — акциз 10%, яхты и самолеты от 24 тыс. МРП или Т94,368 млн — акциз 10%, алкоголь дороже Т500 тыс. — акциз 10%/л, сигары дороже Т10 тыс. — акциз 10%/шт. Недвижимость, общей стоимостью более Т450 млн — налог 2%», — следует из сообщения.