Новые ветки в екатеринбургском метро планируют спроектировать через два года

Финальная концепция развития метрополитена Екатеринбурга, которую жители города ожидают давно, будет представлена в течение ближайших двух лет. Это подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер.
— Пессимисты утверждают, что прокладка новых веток метро в Екатеринбурге сверх дорого, потому что город стоит на камне. Но первая и единственная ветка метро была проложена в том же камне, но в то время, когда не было такой техники, как сейчас, а экономическая ситуация в стране была просто катастрофической, — уточняется в предвыборной программе Дениса Паслера.
Он подчеркнул, что предстоящий период включает подготовку технико-экономического обоснования проекта и начало проектирования новых линий подземки.
Напомним, ранее Денис Паслер рассказал, почему за последние 15 лет в уральской столице не появилось ни одной новой станции метро. Всему виной огромный государственный долг Свердловской области, который составляет 92 миллиарда рублей, плюс 50 миллиардов рублей по концессиям, которые можно плюсовать к госдолгу.