Новые ветки в екатеринбургском метро планируют спроектировать через два года

— Пессимисты утверждают, что прокладка новых веток метро в Екатеринбурге сверх дорого, потому что город стоит на камне. Но первая и единственная ветка метро была проложена в том же камне, но в то время, когда не было такой техники, как сейчас, а экономическая ситуация в стране была просто катастрофической, — уточняется в предвыборной программе Дениса Паслера.