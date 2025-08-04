В России распродают грузовики с огромными скидками, но их всё равно не берут

Сейчас техника продаётся со скидками от 6 до 8 миллионов рублей за новый тягач. Особенно сильно подешевели китайские седельные тягачи грузоподъёмностью от 12 до 20 тонн. К июлю их стоимость снизилась на 14% — до 8,4 миллиона рублей. Это связано с удешевлением логистики из Китая почти на 43% и уменьшением наценок китайских поставщиков более чем в два раза.