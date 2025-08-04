В России распродают грузовики с огромными скидками, но их всё равно не берут

«На фоне высокого спроса в 2023—2024 годах дистрибьюторы активно закупали технику, в результате чего на складах скопилось большое количество стоков, которые сложно реализовать. Компании продают новую технику до 28% ниже исходной стоимости», — говорится в сообщении.
Сейчас техника продаётся со скидками от 6 до 8 миллионов рублей за новый тягач. Особенно сильно подешевели китайские седельные тягачи грузоподъёмностью от 12 до 20 тонн. К июлю их стоимость снизилась на 14% — до 8,4 миллиона рублей. Это связано с удешевлением логистики из Китая почти на 43% и уменьшением наценок китайских поставщиков более чем в два раза.
Тем не менее, даже после снижения цен рынок остаётся вялым: реализация тягачей в первой половине 2025 года рухнула на 70% по сравнению с прошлым годом. В логистических компаниях говорят, что транспортные фирмы не готовы вкладываться в технику в условиях нестабильности.
Ранее сообщалось, что дилеры в России массово сворачивают деятельность на фоне кризиса в автосфере. Только во втором квартале этого года число автосалонов сократилось на 137, а дилерских контрактов — на 183. В первую очередь закрываются точки брендов с низким спросом и высокой конкуренцией. На фоне нестабильной экономики и резких колебаний валют компании отказываются от классической схемы выкупа автомобилей у производителя и всё чаще переходят к модели посредников.