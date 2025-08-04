РИАН: на складах дилеров в России скопилось большое число нераспроданных машин

На складах российских дилеров накопилось значительное количество нераспроданной грузовой техники. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные логистических компаний ПЭК и «Транс Порт Терминал».
Отмечается, что на фоне высокого спроса в 2023—2024 годах дистрибьюторы активно закупали технику, что привело к переизбытку складских запасов по всей стране. Реализовать их оказалось непросто.
«Компании вынуждены продавать новую технику по цене 6−8 млн рублей, что до 28% ниже первоначальной стоимости», — указано в сообщении.
По данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), за первые шесть месяцев 2025 года продажи тягачей в России упали на 70,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это вынуждает дистрибьюторов существенно снижать цены.
Ранее стало известно, что в первом полугодии 2025 года продажи машин упали на четверть. Автоэксперт Ян Хайцеэр подчеркнул, что на низкие продажи влияют высокие цены и дорогие кредиты.