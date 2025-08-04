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ЕАБР: рост кредитования в национальной валюте ускорился в Беларуси

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Рост кредитования в национальной валюте ускорился в Беларуси, говорится в еженедельном макрообзоре ЕАБР.

Источник: Sputnik.by

По информации аналитиков банка, в июне текущего года рост кредитования в белорусских рублях ускорился до 2% после снижения на 0,4% в мае.

Рост обусловлен увеличением корпоративного кредитования на 3,2%, сформировавшемся как в секторе госпредприятий (рост на 4,7%), так и частного сектора (плюс 1,6%).

говорится в сообщении

В ЕАБР отметили, что кредитный портфель физлиц увеличился в июне на 0,8% после 1,1% в мае. Как пояснили специалисты финучреждения, замедление формируется в части потребительского кредитования, рост которого составил 0,6% после 1,2% в мае.

Также замедлился рост ипотеки — 0,9% в июне после 1,1% в мае. Изменение структуры роста кредитования может быть связано с мерами Нацбанка, направленными на стимулирование инвестиционного кредитования.

полагают в ЕАБР