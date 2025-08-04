ЕАБР: рост кредитования в национальной валюте ускорился в Беларуси

По информации аналитиков банка, в июне текущего года рост кредитования в белорусских рублях ускорился до 2% после снижения на 0,4% в мае.
Рост обусловлен увеличением корпоративного кредитования на 3,2%, сформировавшемся как в секторе госпредприятий (рост на 4,7%), так и частного сектора (плюс 1,6%).
В ЕАБР отметили, что кредитный портфель физлиц увеличился в июне на 0,8% после 1,1% в мае. Как пояснили специалисты финучреждения, замедление формируется в части потребительского кредитования, рост которого составил 0,6% после 1,2% в мае.
Также замедлился рост ипотеки — 0,9% в июне после 1,1% в мае. Изменение структуры роста кредитования может быть связано с мерами Нацбанка, направленными на стимулирование инвестиционного кредитования.