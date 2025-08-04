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Узбекистан и Казахстан предлагают внедрить «зеленый коридор» для скоропортящихся грузов

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Узбекистан и Казахстан предлагают внедрить «зеленый коридор» для оперативного перемещения скоропортящихся грузов, сообщает ИА «Дунё».

Источник: ИА «Дунё»

Укрепление сотрудничества в сфере приграничной инфраструктуры обсудили Посол РУз Бахтиёр Ибрагимов и председатель Комитета государственных доходов Минфина Казахстана Жандос Дуйсембиев.

Стороны рассмотрели вопросы:

  • упрощения таможенных норм и стандартов;
  • гармонизации таможенных информационных систем;
  • реализации программы строительства современных логистических центров;
  • реконструкции, модернизации и цифровизации пунктов пропуска через госграницу в целях сокращения временных и материальных затрат при транспортировке и доставке грузов.

Были обсуждены меры по увеличению объемов торговли и показателей туризма за счет ускорения ремонтных работ на основных пунктах пропуска через государственную границу Гишткуприк (Узбекистан) — Жибек Жолы (Казахстан) и Давут-ата (Узбекистан) — Тажен (Казахстан).

говорится в сообщении

Речь шла о практических мерах, направленных на расширение торгово-экономического, логистического и приграничного сотрудничества, увеличение товарооборота и транспортно-транзитного потенциала между двумя странами.

Также были высказаны предложения по внедрению системы «зеленого коридора» для создания удобства при перевозке фруктов, овощей и других скоропортящихся грузов, обеспечения их оперативного перемещения.

говорится в сообщении