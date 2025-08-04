«Банковских карт стало больше, а банкоматов и инфокиосков — меньше». Нацбанк сказал о рекордном количестве карт на руках у белорусов

В Беларуси — рекордное количество банковских карт, сообщили в Национальном банке.
Так, по данным на 1 июля в Беларуси количество банковских платежных карт превысило 19,71 миллиона штук.
За первый квартал 2025-го количество «пластика» на руках белорусов выросло на 112,7 тысячи карт. Во втором квартале белорусы получили еще 236,4 тысячи банковских карт на руки.
Еще, согласно статистике, в Беларуси стало больше организаций торговли, которые обслуживают держателей карточек, до 4138. А вот банкоматов, пунктов выдачи наличных и инфокиосков в стране стало меньше.
Напомним, «Беларусбанк» заявил об ограничении на снятие наличных с карт с 4 августа 2025.
Также Минфин сообщил, на что Совмин выделил 1,5 миллиарда рублей дополнительно.
Еще Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 4 августа после выходных.