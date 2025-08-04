Узбекистан может начать закупать хлопок из США. А что с нашим?

Стороны также обсудили запуск совместной инициативы Made from U.S. Cotton, ориентированной на выпуск продукции из американского хлопка и её экспорт на внешние рынки.
На этом фоне у многих пользователей в соцсетях возник резонный вопрос: а что случилось с собственным узбекским хлопком? Ведь ещё недавно Узбекистан был одним из крупнейших производителей «белого золота», и хлопок считался национальной гордостью. Давайте попробуем разобраться.
Зачем Узбекистану импорт американского хлопка?
Возможность поставок хлопка из США в Узбекистан может показаться парадоксальной, особенно с учётом того, что страна сама десятилетиями была одним из крупнейших производителей этого сырья. Однако за таким решением могут стоять прагматичные экономические и стратегические причины. Прежде всего, американский хлопок — один из самых качественных в мире. Продукция из него легче попадает на премиальные рынки, особенно если использовать международно признанный бренд Made from U.S. Cotton, что даёт весомое преимущество в экспорте готовой текстильной продукции.
Кроме того, такой шаг может быть частью экспортной стратегии Узбекистана, нацеленной на выпуск одежды и текстиля с высокой добавленной стоимостью, изготовленных из импортного сырья, сертифицированного по западным стандартам. Это открывает двери к сотрудничеству с крупными глобальными брендами и упрощает выход на внешние рынки.
Также нельзя исключать, что Узбекистану просто не хватает собственного хлопка: из-за климатических изменений, нехватки воды и смены приоритетов в аграрной политике — часть земель могла быть перераспределена под продовольственные культуры, а производственные объёмы снизились.
В то же время сотрудничество с США может быть условием для участия в глобальных цепочках поставок, где часто требуется определённый тип сертифицированного сырья. Всё это делает импорт хлопка не просто заменой одного сырья другим, а инструментом для выхода на более высокий уровень в международной текстильной индустрии.
Что в этом странного?
Тем не менее импорт хлопка в страну, которая десятилетиями экспортировала его сотнями тысяч тонн, выглядит парадоксально. Особенно на фоне постоянных заявлений о модернизации сельского хозяйства, росте производительности и развитии кластеров.
Если мы покупаем американский хлопок, потому что наш хуже, дороже или недоступен, — это тревожный сигнал о системных сбоях. А если покупаем, потому что так выгоднее при работе с зарубежными рынками — тогда возникает другой вопрос: что мешает довести наш хлопок до того же качества и узнаваемости?