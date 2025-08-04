Узбекистан может начать закупать хлопок из США. А что с нашим?

Возможность поставок хлопка из США в Узбекистан может показаться парадоксальной, особенно с учётом того, что страна сама десятилетиями была одним из крупнейших производителей этого сырья. Однако за таким решением могут стоять прагматичные экономические и стратегические причины. Прежде всего, американский хлопок — один из самых качественных в мире. Продукция из него легче попадает на премиальные рынки, особенно если использовать международно признанный бренд Made from U.S. Cotton, что даёт весомое преимущество в экспорте готовой текстильной продукции.