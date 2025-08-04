Мясо по сниженным ценам появилось на рынках Ташкента — хокимият

Доступное мясо от отечественных и зарубежных производителей поступило на прилавки рынков Чорсу, Юнусабад, Авиасозлар, Куйлюк и Фархадский базар. Цены на говядину из Беларуси начинаются от 70 тыс. сумов за кг. Местная говядина продается по 85 тыс. сумов за кг, местная баранина — по 90 тыс. сумов за кг.