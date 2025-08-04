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Мясо по сниженным ценам появилось на рынках Ташкента — хокимият

3 августа на пяти столичных рынках открылись 84 торговые точки для продажи мяса по сниженным ценам, сообщил хокимият Ташкента.

Источник: Depositphotos

Доступное мясо от отечественных и зарубежных производителей поступило на прилавки рынков Чорсу, Юнусабад, Авиасозлар, Куйлюк и Фархадский базар. Цены на говядину из Беларуси начинаются от 70 тыс. сумов за кг. Местная говядина продается по 85 тыс. сумов за кг, местная баранина — по 90 тыс. сумов за кг.

Также на указанных рынках можно найти баранину из Монголии по 75 тыс. сумов за кг и замороженное мясо от 65 сумов за кг.

Всего в воскресенье на рынки столицы доставили 78,9 тонн мяса. Открытие новых торговых точек и увеличение поставок стали частью работы по стабилизации цен на продовольствие.