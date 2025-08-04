Кубань вошла в топ регионов по качеству дорог

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в регионе составила 489,3 км на 1 тыс. кв. км территории — один из наивысших показателей по стране. Лидерами рейтинга стали Москва, где все магистрали признаны нормативными, Ханты-Мансийский автономный округ (89,4%), Челябинская область (84,2%) и Республика Ингушетия (83,6%). В соседней Адыгее аналогичный показатель составил 78,9%, в Ростовской области — 60,1%.