В Новосибирске продают арестованный внедорожник с блатными номерами за 3,5 миллиона

В Новосибирске начались торги по продаже арестованного внедорожника Kia Mohave 2021 года выпуска. Автомобиль черного цвета с престижными номерами «999» выставлен на электронном аукционе «Гис Торги» с начальной ценой 3,5 миллиона рублей.
Согласно данным лота, этот внедорожник ранее принадлежал одной из местных транспортных компаний. В июле 2025 года судебными приставами было вынесено решение о его конфискации и последующей реализации через аукцион. В настоящее время на автомобиль действует временный запрет регистрационных действий.
Как сообщается в документах торгов, потенциальные покупатели могут подавать заявки до сентября, когда будут подведены итоги аукциона. Особый интерес вызывает не только сам автомобиль в хорошем состоянии, но и его статусные номерные знаки, которые остаются за машиной.
Специалисты отмечают, что такая начальная цена для трехлетнего внедорожника премиум-класса может привлечь внимание автолюбителей, интересующихся выгодными покупками на судебных аукционах.
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