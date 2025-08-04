В Новосибирске продают арестованный внедорожник с блатными номерами за 3,5 миллиона

Как сообщается в документах торгов, потенциальные покупатели могут подавать заявки до сентября, когда будут подведены итоги аукциона. Особый интерес вызывает не только сам автомобиль в хорошем состоянии, но и его статусные номерные знаки, которые остаются за машиной.