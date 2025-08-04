Омский «Авангард» отсудил у организаторов концерта Басты почти два миллиона рублей

Иск был подан ХК «Авангард» как арендатором арены. В требовании фигурировала задолженность по аренде и неустойка в размере свыше 250 тысяч рублей. Представители «Небо Рекордс» настаивали, что договор аренды не был окончательно утверждён, а также указывали на отсутствие подписи генерального директора. Помимо этого, компания заявила, что после теракта в «Крокус Сити Холле» продажи билетов снизились, и арендная плата должна была быть пересмотрена.