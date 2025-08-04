Омский «Авангард» отсудил у организаторов концерта Басты почти два миллиона рублей

Компания «Небо Рекордс», которая в 2024 году организовывала концерт рэпера Басты на площадке омской G-Drive Арены, окончательно проиграла судебный спор с хоккейным клубом «Авангард». В конце июля 2025 года кассационный суд отказался пересматривать дело, подтвердив решение нижестоящих инстанций о взыскании почти 1,9 млн рублей.
Иск был подан ХК «Авангард» как арендатором арены. В требовании фигурировала задолженность по аренде и неустойка в размере свыше 250 тысяч рублей. Представители «Небо Рекордс» настаивали, что договор аренды не был окончательно утверждён, а также указывали на отсутствие подписи генерального директора. Помимо этого, компания заявила, что после теракта в «Крокус Сити Холле» продажи билетов снизились, и арендная плата должна была быть пересмотрена.
Суд, однако, изучил представленные документы и пришёл к выводу, что договор действовал, а отсутствие подписи гендиректора не отменяет его юридическую силу. Также было указано, что влияние трагедии на посещаемость мероприятия в Омске не подтверждено.
Решение о взыскании полной суммы долга, неустойки и госпошлины было принято ещё в декабре 2024 года апелляционной инстанцией. Попытка «Небо Рекордс» обжаловать вердикт в кассации оказалась безуспешной. В декабре 2024 года суд апелляционной инстанции оставил решение без изменений, а кассационная инстанция отказала в восстановлении срока для подачи жалобы.