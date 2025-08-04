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Выпуск электромотоциклов планируют начать в Минске

МИНСК, 4 авг — Sputnik. Отдельные модели минских мотоциклов локализованы на 70%, заявил начальник отдела маркетинга ООО «МотоВелоЗавод» (Минск) Андрей Купрацевич.

Источник: Sputnik.by

Двигатель, приборная панель, амортизаторы, электрика, фары, зеркала и многие другие элементы изготавливаются на наших предприятиях. Совершенствуя классику, мы также создаем электроскутеры, квадроциклы, в ближайшей перспективе выпуск электромотоциклов.

цитирует Купрацевича издание «Народная газета»

В материале также говорится, что предприятие после обновления производства самостоятельно делает рамы для велосипедов, а также колеса, вилки, щитки, цепи и багажники. Как заверил начальник отдела маркетинга, по отельным моделям велосипедов локализация достигла 80%.

Более 60% велосипедов продается на белорусском рынке, а остальное поставляют в Россию, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и другие страны. В целом месячный объем производства велосипедов различных видов — шесть тысяч штук, а мотоциклов — 700.

Развивается сотрудничество с российским коллегами. Не так давно в Минск приезжали представители Вяземского машиностроительного завод — они планируют наладить у себя производство некоторых популярных минских моделей мотоциклов.

Мотовелозавод (изначальное название Минский мотоциклетно-велосипедный завод) был основан в белорусской столице в 1945 году. В ноябре нынешнего года ему исполняется 80 лет.