Выпуск электромотоциклов планируют начать в Минске

Двигатель, приборная панель, амортизаторы, электрика, фары, зеркала и многие другие элементы изготавливаются на наших предприятиях. Совершенствуя классику, мы также создаем электроскутеры, квадроциклы, в ближайшей перспективе выпуск электромотоциклов.
В материале также говорится, что предприятие после обновления производства самостоятельно делает рамы для велосипедов, а также колеса, вилки, щитки, цепи и багажники. Как заверил начальник отдела маркетинга, по отельным моделям велосипедов локализация достигла 80%.
Более 60% велосипедов продается на белорусском рынке, а остальное поставляют в Россию, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и другие страны. В целом месячный объем производства велосипедов различных видов — шесть тысяч штук, а мотоциклов — 700.
Развивается сотрудничество с российским коллегами. Не так давно в Минск приезжали представители Вяземского машиностроительного завод — они планируют наладить у себя производство некоторых популярных минских моделей мотоциклов.
Мотовелозавод (изначальное название Минский мотоциклетно-велосипедный завод) был основан в белорусской столице в 1945 году. В ноябре нынешнего года ему исполняется 80 лет.