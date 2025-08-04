Кафе в центре Омска винят в подбрасывании мусора омичам

Как пояснил работник, он является сотрудником клининговой компании и действует по договоренности с кафе. При этом мужчина пояснил о своем незнании того, что подобные действия нарушают закон, так как контейнерные площадки предназначены только для отходов жителей. Видео опубликовано в паблике «Регоператор по ТКО ООО “Магнит” в Омской области» соцсети «ВКонтакте».