Кафе в центре Омска винят в подбрасывании мусора омичам

В понедельник, 4 августа 2025 года, региональный оператор по обращению с ТКО ООО «Магнит» в Омской области заявил о систематическом нарушении правил утилизации отходов одним из заведений общепита.
«Один из ресторанов уличной еды под названием “Вьетнамская кухня” по адресу Маяковского, 19, систематически выбрасывал свой коммерческий мусор на общие контейнерные площадки, предназначенные только для бытовых отходов жителей», — заявил регоператор.
После заявленной собственной проверки контейнерных площадок представители регоператора объявили, что сотрудники кафе регулярно выбрасывают коммерческие отходы на площадки, предназначенные исключительно для бытового мусора жителей близлежащих многоквартирных домов.
На видеозаписи, сделанной инспекторами, видно, как мужчина в зеленом сигнальном жилете забирает мешки с отходами от дверей заведения и переносит их на общественную контейнерную площадку.
Как пояснил работник, он является сотрудником клининговой компании и действует по договоренности с кафе. При этом мужчина пояснил о своем незнании того, что подобные действия нарушают закон, так как контейнерные площадки предназначены только для отходов жителей. Видео опубликовано в паблике «Регоператор по ТКО ООО “Магнит” в Омской области» соцсети «ВКонтакте».
«Но по закону такие площадки служат исключительно для сбора мусора от частных лиц, проживающих в прилегающих многоквартирных домах. Бизнес обязан самостоятельно организовать вывоз своих производственных отходов и нести за это ответственность. Переложив свою обязанность на обычных граждан, владельцы ресторана сэкономили собственные средства, заставляя всех остальных жителей района платить за чужой мусор!» — отмечают в компании.
ООО «Магнит» призывает все предприятия общепита Омской области соблюдать законодательство в сфере обращения с отходами и заключать официальные договоры на вывоз мусора. Жителям также рекомендуется сообщать о подобных нарушениях по телефону горячей линии регоператора.
В июне 2025 года регоператор объявил о старте публикации перечня компаний, не заключивших к настоящему моменту договор на вывоз отходов. Таким образом, регоператор, ведущий свой список неплательщиков и нарушителей среди юрлиц, поможет выявить коммерсантов, способствующих образованию на омских улицах стихийных свалок или недобросовестно относящихся к вопросам утилизации твердых коммунальных отходов.