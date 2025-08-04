Статистики подчитали, сколько омичей зарабатывают больше ста тысяч в месяц

Согласно исследованию, ещё 93 омича получают от 1 до 2 млн рублей ежемесячно, а доходы от 2 до 3 млн фиксируются у 11 работников. Большинство же жителей зарабатывают намного меньше: самая массовая группа — почти 11,6% — получает от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. Чуть меньше, 11,1%, имеют доход от 80 до 100 тыс. рублей.