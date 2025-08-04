Победителей конкурса «Хабаровская марка» наградили в краевой столице

В Хабаровске подвели итоги городского конкурса «Хабаровская марка». На суд экспертов представили 77 образцов продукции от 17 предприятий. Победители получили знаки качества и признание в отрасли. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Торжественное награждение прошло в администрации города и совпало с празднованием 167-летия Хабаровска. Конкурс «Хабаровская марка» проводится уже в 17-й раз и направлен на поддержку местных производителей.
Начальник городского отдела пищевой промышленности и продовольственных ресурсов Олег Фомин рассказал, что выбор лучших товаров был сложным. Участники представили широкий ассортимент продукции.
Особое внимание вызвали возвращение на конкурс известных производителей — кондитерской фабрики «Хабаровская» и компании «ДВ-Ареал», представивших инновационные продукты.
Ярким дебютом стал сироп из жимолости «Lesnika» от компании «Русский край». Этот продукт получил высокую оценку и знак качества.
Три предприятия отличились, получив по две награды. Среди них компания «Джей Джи Си Эвергрин», известная брендом «Новый день». Ей разрешили маркировать знаком «Хабаровская марка» землянику и томаты черри.
«Конкурс “Хабаровская марка” не только повышает качество продукции, но и важен для экономики города. Особое внимание развитию местного производства уделяет президент России Владимир Путин. Поддержка местных производителей — один из приоритетов государственной политики в рамках стратегии продовольственной безопасности. Мы гордимся хабаровскими предприятиями, которые создают конкурентоспособную продукцию, признанную и в городе, и за его пределами. Сейчас поддержка местных производителей особенно актуальна. Мы создаем условия для развития бизнеса, предоставляем субсидии. Наша цель — сохранить и приумножить производственный потенциал города, создать новые рабочие места и обеспечить жителей качественной продукцией», — сказал мэр города Сергей Кравчук.
Конкурс продолжает играть важную роль в развитии пищевой промышленности и укреплении экономики Хабаровска.