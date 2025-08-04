Победителей конкурса «Хабаровская марка» наградили в краевой столице

«Конкурс “Хабаровская марка” не только повышает качество продукции, но и важен для экономики города. Особое внимание развитию местного производства уделяет президент России Владимир Путин. Поддержка местных производителей — один из приоритетов государственной политики в рамках стратегии продовольственной безопасности. Мы гордимся хабаровскими предприятиями, которые создают конкурентоспособную продукцию, признанную и в городе, и за его пределами. Сейчас поддержка местных производителей особенно актуальна. Мы создаем условия для развития бизнеса, предоставляем субсидии. Наша цель — сохранить и приумножить производственный потенциал города, создать новые рабочие места и обеспечить жителей качественной продукцией», — сказал мэр города Сергей Кравчук.