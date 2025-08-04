В Казахстане подорожали бензин и дизтопливо

По данным агрегатора, максимальные розничные цены на бензин Аи-92 наблюдаются сегодня в Караганде на автозаправочных станциях (АЗС) Qazaq Oil — 222 тенге за литр. Сайт утверждает, что в Астане на заправках этой же сети Аи-92 стоит 220 тенге, однако корреспондент Kursiv.media сделал фото вывески АЗС сети на проспекте Республики, где стоимость этого бензина составляет 222 тенге. 2 августа он наблюдал аналогичную стоимость Аи-92 на АЗС сети, расположенной на платном автобане Астана — Щучинск возле последнего.
Минимальная цена на бензин Аи-92 по Казахстану наблюдается, по данным сайта, в сети TS в Шымкенте — 202 тенге, дизтоплива — 302 тенге за литр. Аи-92 в этом городе на заправках Helios стоит 207 тенге, GASENERGY — 207 тенге, Qazaq Oil — 210 тенге за литр.
Что касается дизтоплива, то максимальные розничные цены на него, по данным сайта, в Астане, Алматы и Шымкенте также наблюдаются в сети Qazaq Oil — 319 тенге за литр (на самом деле на АЗС в Астане он стоит 315 тенге за литр). В Астане и Алматы на АЗС Helios стоимость дизтоплива составляет 314 тенге за литр, GASENERGY — 315 тенге в столице и 317 тенге в Алматы.
Предельные розничные цены на Аи-92/93 повысились в апреле 2023 года до 205 тенге за литр (со 182−187 тенге за литр в зависимости от региона), дизтопливо — до 295 тенге (с 230−260 тенге в зависимости от региона). Госрегулирование предельных розничных цен на Аи-92 и дизтопливо было отменено приказом министра энергетики Алмасадама Саткалиева (позднее его назначали председателем агентства по атомной энергии, а министром энергетики стал его зам — Ерлан Аккенженов) в конце января. Таким образом, стоимость Аи-92 за полгода выросла на 17 тенге за литр, если брать максимальные цены, дизтоплива — на 24 тенге за литр.