В Казахстане подорожали бензин и дизтопливо

Предельные розничные цены на Аи-92/93 повысились в апреле 2023 года до 205 тенге за литр (со 182−187 тенге за литр в зависимости от региона), дизтопливо — до 295 тенге (с 230−260 тенге в зависимости от региона). Госрегулирование предельных розничных цен на Аи-92 и дизтопливо было отменено приказом министра энергетики Алмасадама Саткалиева (позднее его назначали председателем агентства по атомной энергии, а министром энергетики стал его зам — Ерлан Аккенженов) в конце января. Таким образом, стоимость Аи-92 за полгода выросла на 17 тенге за литр, если брать максимальные цены, дизтоплива — на 24 тенге за литр.