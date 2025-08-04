Аналитики ЕАБР объяснили, с чем связан рост кредитования в нацвалюте в Беларуси. Это следует из еженедельного макрообзора Евразийского банка развития.
Специалисты обратили внимание, что в Беларуси рост кредитования в национальной валюте ускорился до 2% месяц к месяцу в июне 2025 года после снижения на 0,4% в мае. Указанный рост был обусловлен увеличением корпоративного кредитования на 3,2%, который сформировался как в секторе государственных предприятий (речь идет про +4,7%), так и в частном бизнесе (+1,6%).
Аналитики добавляют, что кредитный портфель физлиц увеличился на 0,8% в июне после 1,1% в мае. Однако замедление заметно в части потребительского кредитования. В нем рост оказался 0,6% после 1,2% в мае 2025 года. Кроме того, замедлился и рост ипотеки: 0,9% после 1,1%.
«Изменение структуры роста кредитования может быть связано с мерами Нацбанка, направленными на стимулирование инвестиционного кредитования», — предположили специалисты ЕАБР.
Тем временем Нацбанк сказал о рекордном количестве карт на руках у белорусов: «Банковских карт стало больше, а банкоматов и инфокиосков — меньше».
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал, какой будет погода в августе 2025 в Беларуси: «От 11 до 15 дней с дождями, в третьей декаде — заморозки».
Кроме того, «Беларусбанк» заявил об ограничении на снятие наличных с карт с 4 августа 2025.