Аналитики ЕАБР объяснили, с чем связан рост кредитования в нацвалюте в Беларуси

Специалисты обратили внимание, что в Беларуси рост кредитования в национальной валюте ускорился до 2% месяц к месяцу в июне 2025 года после снижения на 0,4% в мае. Указанный рост был обусловлен увеличением корпоративного кредитования на 3,2%, который сформировался как в секторе государственных предприятий (речь идет про +4,7%), так и в частном бизнесе (+1,6%).