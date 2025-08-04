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Нацбанк выпустил новые монеты 2 рубля с рисунком вместо цифры

Нацбанк сообщил о выпуске измененных монет 2 рубля в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Нацбанк сообщил о выпуске в Беларуси новых монет номиналом 2 белорусских рубля, рассказали на ОНТ.

Новые двухрублевые монеты в Беларуси Нацбанком выпущены ко Дню железнодорожника.

Серия памятных дензнаков будет состоять из пяти монет номиналом 2 рубля, каждая из которых будет символизировать отдельный тип локомотива: от паровоза и тепловоза до дизеля и электропоезда.

Новые монеты изготовлены из стали, латуни и никеля. Тираж каждой новой монеты составит 25 тысяч экземпляров.

— Монеты уже поступили в кассы банка и ждут своих обладателей, — прокомментировали в пресс-службе Нацбанка.

До конца Нацбанк еще планирует выпустить памятные монеты для машиностроительной отрасли.

Ранее Нацбанк Беларуси выпустил банкноту номиналом 80 рублей.

Тем временем Нацбанк сказал о рекордном количестве карт на руках у белорусов: «Банковских карт стало больше, а банкоматов и инфокиосков — меньше».

Еще Минфин сообщил, на что Совмин выделил 1,5 миллиарда рублей дополнительно.

Также Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 4 августа после выходных.