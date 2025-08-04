Нацбанк выпустил новые монеты 2 рубля с рисунком вместо цифры

Нацбанк сообщил о выпуске в Беларуси новых монет номиналом 2 белорусских рубля, рассказали на ОНТ.
Новые двухрублевые монеты в Беларуси Нацбанком выпущены ко Дню железнодорожника.
Серия памятных дензнаков будет состоять из пяти монет номиналом 2 рубля, каждая из которых будет символизировать отдельный тип локомотива: от паровоза и тепловоза до дизеля и электропоезда.
Новые монеты изготовлены из стали, латуни и никеля. Тираж каждой новой монеты составит 25 тысяч экземпляров.
— Монеты уже поступили в кассы банка и ждут своих обладателей, — прокомментировали в пресс-службе Нацбанка.
До конца Нацбанк еще планирует выпустить памятные монеты для машиностроительной отрасли.
Ранее Нацбанк Беларуси выпустил банкноту номиналом 80 рублей.
Тем временем Нацбанк сказал о рекордном количестве карт на руках у белорусов: «Банковских карт стало больше, а банкоматов и инфокиосков — меньше».
Еще Минфин сообщил, на что Совмин выделил 1,5 миллиарда рублей дополнительно.
Также Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 4 августа после выходных.