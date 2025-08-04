Ремонт трех мостов в Прикамье близок к завершению

Почти полностью — на 98% — готов мост через Большой Кет в селе Сретенском на автодороге Ильинский — Чёрмоз. Состояние старого моста 1999 года постройки было неудовлетворительным, к тому же он не справлялся с нагрузкой. В результате железобетон заменила быстровозводимая арочная конструкция из металла, которая служит до 50 лет и не требует серьезных вложений при обслуживании.
В Чусовском округе в рабочем поселке Калино мост через Новиковку — единственная связь жителей с другими населенными пунктами и райцентром. На сегодняшний день капремонт сооружения завершен — хотя фактически и здесь мост построен заново. Старый пришлось разобрать полностью. Сейчас объект находится в стадии приемки.
Мостом через Вильву на дороге Кунгур — Соликамск пользуются десятки тысяч жителей Чусового, Усьвы, Губахи, множество предприятий, туристы, которые направляются к Усьвинским столбам, Каменному городу, курорту «Губаха». Ходит здесь и тяжелый транспорт — лесовозы, карьерные самосвалы. Ремонт моста начали в прошлом году. Сейчас ключевые элементы конструкции уже заменены, асфальтобетон уложен, идет обустройство подходов к мосту. До конца года объект будет сдан.