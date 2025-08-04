Ремонт трех мостов в Прикамье близок к завершению

Почти полностью — на 98% — готов мост через Большой Кет в селе Сретенском на автодороге Ильинский — Чёрмоз. Состояние старого моста 1999 года постройки было неудовлетворительным, к тому же он не справлялся с нагрузкой. В результате железобетон заменила быстровозводимая арочная конструкция из металла, которая служит до 50 лет и не требует серьезных вложений при обслуживании.