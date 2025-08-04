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В Молдавии заявили, что дешевого газа больше не будет

КИШИНЕВ, 4 авг — РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя считает, что после лишения компании «Молдовагаз» лицензии в республике больше не будет дешевого газа.

Источник: AP Photo

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии в понедельник сообщило, что отозвало у «Молдовагаза» лицензию на поставку природного газа. НАРЭ в мае назначило местную компанию Energocom поставщиком газа в республике на тот случай, если «Молдовагаз» не сможет выполнить необходимые для сохранения лицензии условия, а именно — не завершит процедуру отделения газотранспортной дочерней компании «Молдоватрансгаз» до 31 июля 2025 года. Передача функций от «Молдовагаз» к Energocom должна завершиться до 1 сентября без ущерба для потребителей. Регулятор энергорынка заверил, что смена поставщика не повлияет на газоснабжение республики.

«Дешевого газа больше не будет. “Молдовагаз” выдавили с рынка Молдавии. НАРЭ отозвало у компании “Молдовагаз” лицензию на поставку природного газа. Теперь поставкой назад будет заниматься Energocom», — написал в своем Telegram-канале Цырдя.

«Газпром» владеет 50% акций «Молдовагаз», правительство Молдавии контролирует 35,33% компании. Требования о разделении газовой деятельности введены в рамках либерализации энергорынка по европейским стандартам.

В середине июня парламент Молдавии в первом чтении принял законопроект о предоставлении государственных гарантий по кредиту в сумме 400 миллионов евро для закупки газа, который Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит госкомпании Energocom. В июле премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что поставкой газа потребителям с августа вместо российско-молдавской компании «Молдовагаз» займется госкомпания Energocom.

Осенью 2023 года ГТС Молдавии была на пять лет передана в управление оператору Vestmoldtransgaz (75% у румынского «Трансгаза», 25% — у ЕБРР) в рамках обязательств страны по третьему энергетическому пакету Евросоюза.

После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу обеспечением Молдавии голубым топливом занимается госкомпания Energocom. При этом информация о том, у кого закупается газ, а также по какой цене, является засекреченной, она становится известна потребителям только после того, как заключается очередной контракт. Оппозиция в Молдавии уже поднимала вопрос о необходимости заслушать в парламенте министра энергетики Дорина Жунгиету и руководство Национального агентства по регулированию в энергетике в связи с сокрытием цен на закупку газа, однако большинство в лице правящей партии «Действие и солидарность» не поддержало подобную инициативу.

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