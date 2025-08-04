Калининградстат зафиксировал рост цен в Калининградской области

Так, базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), который исключает влияние сезонных и административных факторов, в июне 2025 года показал рост на 100,7% относительно предыдущего месяца. С начала года этот показатель составил 106%. Для сравнения: в июне 2024 года индекс составил 101,2%, а с начала года — 105,1%.
Продовольственные товары показали рост цен на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем. С начала года увеличение составило 8,6%. Для сравнения, в июне 2024 года рост цен составил 0,7%, а с начала года — 3,8%.
Непродовольственные товары продемонстрировали незначительное снижение на 0,2% относительно предыдущего месяца. Однако с начала года наблюдается небольшой рост на 0,6%. В июне 2024 года цены на непродовольственные товары увеличились на 0,4%, а с начала года — на 1,7%.
Тарифы на услуги в июне 2025 года выросли на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем. С начала года увеличение составило 10,5%. Для сравнения: в июне 2024 года рост составил 2,5%, а с начала года — 11%.