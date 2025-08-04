Калининградстат зафиксировал рост цен в Калининградской области

Так, базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), который исключает влияние сезонных и административных факторов, в июне 2025 года показал рост на 100,7% относительно предыдущего месяца. С начала года этот показатель составил 106%. Для сравнения: в июне 2024 года индекс составил 101,2%, а с начала года — 105,1%.