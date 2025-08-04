Производство сельхозпродукции: Узбекистан и Египет обсудили совместные проекты

Узбекская сторона представила перспективные инвестпроекты в сельскохозяйственном секторе республики, а также рассказала о возможностях совместной экспортно-импортной деятельности.
Руководитель египетской компании выразил готовность к сотрудничеству по производству минеральных удобрений, фармацевтической продукции и пищевой упаковки, а также в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией.
Стороны договорились изучить имеющиеся возможности для обмена информацией, налаживания кооперационных связей и провести дополнительные онлайн-переговоры.