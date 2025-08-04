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Производство сельхозпродукции: Узбекистан и Египет обсудили совместные проекты

ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. Представители министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана провели онлайн-переговоры со специалистами Минсельхоза Египта, а также с генеральным директором компании «MS AlSaad Group» Мухаммадом Саадом, сообщает ИА «Дунё».

Источник: Министерство сельского хозяйства

Узбекская сторона представила перспективные инвестпроекты в сельскохозяйственном секторе республики, а также рассказала о возможностях совместной экспортно-импортной деятельности.

Руководитель египетской компании выразил готовность к сотрудничеству по производству минеральных удобрений, фармацевтической продукции и пищевой упаковки, а также в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией.

говорится в сообщении

Стороны договорились изучить имеющиеся возможности для обмена информацией, налаживания кооперационных связей и провести дополнительные онлайн-переговоры.