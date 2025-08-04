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Доллар подешевел на торгах 4 августа

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 4 августа 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 541,82 тенге, снизившись на 1,35 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля вырос до 6,79 тенге (+0,01).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,65 тенге (+0,67).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 539,3−541,9 тенге, евро — по 624−629 тенге, рубли — по 6,67−6,79 тенге.

Мировые цены на нефть снижаются на торгах 4 августа.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,49%, до 69,33 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подешевели на 0,45%, до 67,03 доллара за баррель.