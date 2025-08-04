С 2019 года в ЕАЭС промаркировали около 274 миллиардов единиц товаров — ЕЭК

Покупая товар, на который нанесена маркировка, потребитель может легко проверить его подлинность, проследить путь от производства до прилавка.
На сегодняшний день в Российской Федерации есть приложение «Честный знак». Это как раз для потребителя. Вы можете навести камерой на этот DataMatrix код — QR-код — и получите всю информацию. И в других странах Союза также разрабатываются такие приложения для обычных потребителей.
Код маркировки продукции в виде DataMatrix в странах ЕАЭС сегодня можно увидеть на упаковке молока, бутылке воды, одежде и многом другом.
Комиссия активно поддерживает расширение маркируемых товаров прежде всего потому, что это обеспечивает их безопасность. С 2019 года в Союзе в общей сложности промаркировано около 274 млрд единиц товаров.