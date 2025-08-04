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В РЭК объяснили предложение о повышении тарифов на ЖКХ в Омской области

Региональные власти отправили в ФАС стандартное предложение, которое носит исключительно технический характер.

Источник: Om1 Омск

Как ранее сообщал портал Om1 Омск, правительство Омской области направило в Федеральную антимонопольную службу предложение об увеличении тарифов на коммунальные услуги в 2026 году.

Согласно документу, рост составит в среднем 26,8% по всем видам услуг, включая водоснабжение, тепло, газ и вывоз мусора. Инициативу поддержал и. о. губернатора Дмитрий Ушаков, заявив, что основными причинами такого повышения стали накопившиеся проблемы и сдерживание тарифов в предыдущие годы.

Однако в Региональной энергетической комиссии (РЭК) пояснили, что это предложение — обычная процедура, требуемая на основании федерального законодательства.

«Подобные документы отправляются в ФАС ежегодно и носят исключительно технический характер. В соответствии с постановлением правительства РФ от 30.04.2014 № 400, регионы обязаны ежегодно рассчитывать и предоставлять индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», — сообщили в РЭК.

Этот индекс основывается на прогнозных расходах ресурсоснабжающих организаций, необходимых для обеспечения качественного и бесперебойного снабжения коммунальными услугами.