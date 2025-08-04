В РЭК объяснили предложение о повышении тарифов на ЖКХ в Омской области

Согласно документу, рост составит в среднем 26,8% по всем видам услуг, включая водоснабжение, тепло, газ и вывоз мусора. Инициативу поддержал и. о. губернатора Дмитрий Ушаков, заявив, что основными причинами такого повышения стали накопившиеся проблемы и сдерживание тарифов в предыдущие годы.