Лицензия АО «Молдовагаз» на поставку природного газа отозвана НАРЭ

Также было утверждено решение об отзыве обязательств по предоставлению публичных услуг, возложенных на АО «Молдовагаз» решениями НАРЭ от 2019 и 2024 года.
АО «Молдовагаз» выразило свою открытость к сотрудничеству с новым поставщиком, на которого были возложены обязательства по предоставлению государственных услуг (АО Energocom), и сообщило о своей готовности обеспечить все организационные, логистические и эксплуатационные мероприятия, необходимые для обеспечения бесперебойности поставок природного газа конечным потребителям.
Теперь АО Energocom обязано обеспечить поставку природного газа определенным категориям конечных потребителей по установленным параметрам качества, по регулируемым, прозрачным, недискриминационным и легко сопоставимым ценам, а также поставку в качестве последней гарантии.
Фактический момент смены поставщика должен наступить первого сентября текущего года, учитывая, что к Energocom от АО «Молдовагаз» должно перейти около 800 тысяч потребителей.
В связи с этим НАРЭ обязало АО «Молдовагаз» и АО Energocom до конца текущего месяца принять все необходимые организационные меры для обеспечения эффективной непрерывности обязательства по предоставлению государственных услуг.
Также, в соответствии с последними изменениями в Законе о природном газе, до
В заключение НАРЭ отмечает, что АО Energocom на первый период деятельности будет применять действующие цены АО «Молдовагаз».