Лицензия АО «Молдовагаз» на поставку природного газа отозвана НАРЭ

АО «Молдовагаз» выразило свою открытость к сотрудничеству с новым поставщиком, на которого были возложены обязательства по предоставлению государственных услуг (АО Energocom), и сообщило о своей готовности обеспечить все организационные, логистические и эксплуатационные мероприятия, необходимые для обеспечения бесперебойности поставок природного газа конечным потребителям.