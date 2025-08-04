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Лицензия АО «Молдовагаз» на поставку природного газа отозвана НАРЭ

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Совет директоров Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердил решение об отзыве лицензии, выданной АО «Молдовагаз» на деятельность по поставке природного газа, сообщили в ведомстве.

Источник: Sputnik.md

Также было утверждено решение об отзыве обязательств по предоставлению публичных услуг, возложенных на АО «Молдовагаз» решениями НАРЭ от 2019 и 2024 года.

АО «Молдовагаз» выразило свою открытость к сотрудничеству с новым поставщиком, на которого были возложены обязательства по предоставлению государственных услуг (АО Energocom), и сообщило о своей готовности обеспечить все организационные, логистические и эксплуатационные мероприятия, необходимые для обеспечения бесперебойности поставок природного газа конечным потребителям.

проинформировали в НАРЭ

Теперь АО Energocom обязано обеспечить поставку природного газа определенным категориям конечных потребителей по установленным параметрам качества, по регулируемым, прозрачным, недискриминационным и легко сопоставимым ценам, а также поставку в качестве последней гарантии.

Фактический момент смены поставщика должен наступить первого сентября текущего года, учитывая, что к Energocom от АО «Молдовагаз» должно перейти около 800 тысяч потребителей.

В связи с этим НАРЭ обязало АО «Молдовагаз» и АО Energocom до конца текущего месяца принять все необходимые организационные меры для обеспечения эффективной непрерывности обязательства по предоставлению государственных услуг.

Также, в соответствии с последними изменениями в Законе о природном газе, до 01.09.2025 г. по предложению Министерства энергетики НАРЭ должно определить субъекта, который продолжит отвечать за снабжение природным газом Приднестровья.

В заключение НАРЭ отмечает, что АО Energocom на первый период деятельности будет применять действующие цены АО «Молдовагаз».