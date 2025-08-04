Вячеслав Федорищев встретился с Министром финансов РФ Антоном Силуановым

В частности, состоялось рабочее совещание с министром финансов РФ Антоном Силуановым. В ходе встречи обсуждалось исполнение бюджета Самарской области за 2025 год. По состоянию на 1 августа доходы областного бюджета достигли 174,4 млрд рублей, что составляет 58,2% от утвержденного годового плана.