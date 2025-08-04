Вячеслав Федорищев встретился с Министром финансов РФ Антоном Силуановым

В понедельник, 4 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев находится с рабочим визитом в столице. В рамках деловой программы запланированы встречи и переговоры, направленные на реализацию задач социально-экономического развития региона.
В частности, состоялось рабочее совещание с министром финансов РФ Антоном Силуановым. В ходе встречи обсуждалось исполнение бюджета Самарской области за 2025 год. По состоянию на 1 августа доходы областного бюджета достигли 174,4 млрд рублей, что составляет 58,2% от утвержденного годового плана.
Реализация бюджетных средств происходит в условиях ограничений. Главный акцент сделан на финансировании помощи военнослужащим, участвующим в спецоперации, и их родным, наряду с мероприятиями, связанными с проведением специальной военной операции.
Помимо этого, рассмотрены аспекты, касающиеся масштабных инфраструктурных инициатив и разработки бюджетного плана на предстоящий период. Центральной задачей остаётся создание социально направленного и сбалансированного бюджета.