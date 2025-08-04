Выяснилось, сколько нижегородцев зарабатывают более 1 млн рублей

Согласно статистике, в Нижегородской области насчитывается 468 человек, чья среднемесячная зарплата составляет 1 млн рублей и выше. При этом наибольшее количество так называемых «зарплатных миллионеров» сосредоточено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье — на эти три региона приходится около 75% всех высокооплачиваемых специалистов. Только в столице такую зарплату получают 28 097 человек, что составляет 62% от общего числа по стране.
Для сравнения: в Санкт-Петербурге 3,8 тысячи миллионеров, в Московской области — 3,3 тысячи. Таким образом, отрыв Москвы от остальных регионов остается значительным — более чем в семь раз. В десятку регионов с наибольшим числом работников с зарплатой от миллиона рублей, помимо вышеуказанных, вошли Свердловская область (892), Татарстан (777), Краснодарский край (498), Новосибирская область (374), Сахалинская область (336) и ХМАО (335).
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что в 2025 году впервые зафиксированы случаи получения миллионных зарплат в Ингушетии и Северной Осетии. В первом случае — один человек, во втором — сразу восемь. В целом по стране наблюдается рост числа высокооплачиваемых работников. Однако в ряде регионов зафиксировано снижение.
В Курской, Астраханской, Волгоградской и Белгородской областях, а также в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Тыве и Удмуртии совокупное количество «зарплатных миллионеров» сократилось на 53 человека. При этом два российских региона — Еврейская автономная область и Калмыкия — остаются единственными, где не зафиксировано ни одного работника с доходом выше миллиона рублей в месяц.
Ранее эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Нижнем Новгороде.