Выяснилось, сколько нижегородцев зарабатывают более 1 млн рублей

Согласно статистике, в Нижегородской области насчитывается 468 человек, чья среднемесячная зарплата составляет 1 млн рублей и выше. При этом наибольшее количество так называемых «зарплатных миллионеров» сосредоточено в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье — на эти три региона приходится около 75% всех высокооплачиваемых специалистов. Только в столице такую зарплату получают 28 097 человек, что составляет 62% от общего числа по стране.