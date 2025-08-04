Минтруда Беларуси объяснило, может ли одна семья получить несколько видов помощи на детей к школе

Минтруда сказало, может ли семья получить несколько видов материальной помощи на детей к школе. Подробности в эфире телеканала «Беларусь 1» привела начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Светлана Белаш. Видеофрагмент опубликован в официальном телеграм-канале ведомства.
— Может семья получить несколько видов помощи. Работающий родитель получает помощь по месту работы. Этот же родитель, если семья малообеспеченная, получает адресную социальную помощь, гуманитарную помощь либо благотворительную, — пояснила представитель Министерства труда.
Белаш обратила внимание, что помощь к школе у нанимателя может оказываться как в рамках средств профсоюзных организаций, так и за счет средств нанимателя. Специалист уточнила, что все зависит исключительно от организации.
В пресс-службе Минтруда напомнили, что сумма единовременной материальной помощи многодетным семьям, которые воспитывают троих и более детей, и вне зависимости от дохода семьи составит 146,32 рубля на каждого ребенка (подробнее мы писали здесь).
По информации ведомства, государственная адресная социальная помощь оказывается малообеспеченным семьям, в том числе и многодетным. Что касается размера выплат, то они определяются районными комиссиями индивидуально в каждом из случаев.
«Учитываются доход семьи и конкретная жизненная ситуация», — подчеркнули в Минтруда.
Кроме того, помощь по месту работы могут получать сотрудники, которые воспитывают детей и в том случае, если выплата прописана в коллективных договорах, локальных актах. В таких случаях следует обращаться к нанимателю.
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