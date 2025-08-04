Стало известно, как погода повлияла на урожай Крыма

По его словам, текущий сельскохозяйственный сезон «парадоксальный» из-за необычной смены погодных условий. Холодная весна стала серьезным испытанием для растений. Пострадали зерновые культуры и сады региона. Сильные заморозки в конце апреля и мае привели к задержке роста и развитию растений.
Затем климатическая ситуация резко изменилась — установилась аномально жаркая погода, которая усугубила последствия весенних заморозков. Из-за стресса, вызванного такими резкими изменениями климата, урожайность текущего года оказалась ниже ожидаемой. В сравнении с прошлогодними показателями общий объем урожая снизился примерно на 200 тысяч тонн.
Однако министр подчеркнул, что несмотря на неблагоприятные погодные условия, уровень агротехники и оснащения техникой существенно повысились за последние десять лет. Кроме того, использование современных сортов с высоким потенциалом позволило частично компенсировать потери от неблагоприятных климатических факторов.