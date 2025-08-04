Стало известно, как погода повлияла на урожай Крыма

Однако министр подчеркнул, что несмотря на неблагоприятные погодные условия, уровень агротехники и оснащения техникой существенно повысились за последние десять лет. Кроме того, использование современных сортов с высоким потенциалом позволило частично компенсировать потери от неблагоприятных климатических факторов.