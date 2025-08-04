С начала года Нацфонд уменьшился на 1,8 трлн тенге

При этом в июле 2025 года в Нацфонд поступило на 119,9 млрд тенге больше, чем из него было изъято. Объем поступлений составил 476 млрд тенге, а использовано было 356,1 млрд тенге.
Объем поступлений от нефтяных компаний в январе-июле 2025 года составил 2,28 трлн тенге. 475,6 млрд тенге, или 20,9% из этих средств, поступили только в июле 2025 года. Объем других видов поступлений за полгода составил 11,7 млрд тенге, увеличившись в июле на 273,4 млн тенге.
2 трлн тенге из Нацфонда по итогам первой половины 2025 года направили на гарантированные трансферты. Еще 1,48 трлн — на целевые. На управление фондом и проведение аудита ушло 24,77 млрд тенге.
Всего из Нацфонда в 2025 году планируют изъять 5,2 трлн тенге: 2 трлн тенге в виде гарантированного трансферта и 3,2 трлн тенге в виде целевого.