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Среднемесячная зарплата по Минпрому за первое полугодие выросла на 5,4%

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среднемесячная зарплата по Минпрому за первое полугодие выросла на 5,4%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства промышленности.

Источник: БЕЛТА

Среднемесячная заработная плата по системе Министерства промышленности за январь-июнь 2025 года составила Br2713,5, или 105,4% от общереспубликанского уровня. Темп роста номинальной начисленной среднемесячной зарплаты по Минпрому за январь-июнь 2025 года к январю-июню 2024 года составил 112,6%.

Наиболее высокая среднемесячная оплата труда за январь-июнь сложилась по следующим видам деятельности: производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры Br3092,2 (113,6%), производство транспортных средств и оборудования Br2791,4 (113,6%) и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования Br2770,6 (108%).

Темп роста реальной зарплаты к соответствующему периоду 2024 года по Минпрому за январь-июнь 2025 года — 105,9%.