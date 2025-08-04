Среднемесячная зарплата по Минпрому за первое полугодие выросла на 5,4%

Среднемесячная заработная плата по системе Министерства промышленности за январь-июнь 2025 года составила Br2713,5, или 105,4% от общереспубликанского уровня. Темп роста номинальной начисленной среднемесячной зарплаты по Минпрому за январь-июнь 2025 года к январю-июню 2024 года составил 112,6%.