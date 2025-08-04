Цены на недвижимость в Молдове пробивают потолок: В Минске, Киеве и Одессе квартиры стоят дешевле

Цены на «недвижку» в Кишиневе намного выше, чем в Одессе, Киеве или Минске.
Согласно исследованию, средняя цена одного квадратного метра жилья в Кишинёве составляет 2330 евро. Это один из самых низких показателей среди европейских городов.
В то же время в десятку городов с самым дорогим жильём вошли в основном швейцарские мегаполисы. Лидером рейтинга стал Цюрих, где стоимость одного квадратного метра достигает 20 616 евро. Далее следуют:
Женева (Швейцария) — 19 283 евро.
Лозанна (Швейцария) — 18 563 евро.
Базель (Швейцария) — 18 334 евро.
Лондон (Великобритания) — 17 669 евро.
Берн (Швейцария) — 16 646 евро.
Париж (Франция) — 12 212 евро.
Мюнхен (Германия) — 11 366 евро.
Люксембург (Люксембург) — 10 331 евро.
Стокгольм (Швеция) — 10 017 евро.
Для сравнения: в соседнем Бухаресте (Румыния), который занял 108-е место, стоимость квадратного метра составляет в среднем 3481 евро.