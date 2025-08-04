Татарстанцам назвали три способа увеличить размер пенсии

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович назвал в беседе в «Татар-информе» возможности увеличения размера будущей пенсии.
Главными факторами остаются страховой стаж, зарплата и участие в государственных накопительных программах, утверждает Остапкович.
Легальный путь повышения страховой пенсии — накопление пенсионных баллов за счёт стажа и заработной платы. Иных способов не существует: кроме дополнительных баллов и выслуги (при этом речь не идет о госслужащих и военных, там действует другая система), уточнил эксперт.
Ежегодно официальная работа приносит пенсионные баллы: при расчете выплат они конвертируются в рубли.
Георгий Остапкович подчеркнул: чем выше именно белая зарплата — тем выше и отчисления в Пенсионный фонд, и, конечно, баллы. Чем дольше работает гражданин (в особенности после наступления пенсионного возраста), тем больше он получит дополнительных баллов.
Их суммируют, в результате получается размер пенсии.
Отдельно рассказал эксперт о возможности повысить пенсию путем добровольных отчислений. Законный метод — вступить в программу накопительной пенсии. К примеру, можно перечислять ежемесячно 6−7 процентов от дохода, к которым часть средств добавляет государство. Если начать делать так лет в 30−35, можно получить к пенсии весьма ощутимую прибавку.
Для увеличения пенсии самым лучшим способом является продолжение работы после выхода на пенсию: за счёт дополнительных баллов это принесет прибавку.
Необходимо также контролировать, чтобы зарплата начислялась официально, так как неофициальные доходы не учитываются. Можно принимать участие в накопительных программах, особенно это выгодно для молодых, подчеркнул эксперт.