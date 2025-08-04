Татарстанцам назвали три способа увеличить размер пенсии

Георгий Остапкович подчеркнул: чем выше именно белая зарплата — тем выше и отчисления в Пенсионный фонд, и, конечно, баллы. Чем дольше работает гражданин (в особенности после наступления пенсионного возраста), тем больше он получит дополнительных баллов.