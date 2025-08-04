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Австрийский суд разрешил украинскому «Нафтогазу» взыскать с России €120 млн

Районный суд Вены разрешил группе «Нафтогаз Украины» взыскать более €120 млн с России, говорится в пресс-релизе компании. Это возможно путем ареста более 20 российских объектов недвижимости в Австрии.

Источник: Reuters

«Нафтогаз» получил разрешение австрийского суда на исполнение так называемого «Крымского решения». Речь идет об арбитражном постановлении, обязывающем Россию выплатить компенсацию компании в более $5 млрд за утрату активов в Крыму. В декабре 2024 года Верховный суд Нидерландов подтвердил это решение гаагского суда, отклонив при этом кассационную жалобу России.

В заявлении «Нафтогаза» говорится, что российские активы на территории Австрии будут реализованы на торгах. Полученные средства направят на возмещение убытков компании.