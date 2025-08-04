Правительство компенсирует Белагропромбанку потери от кредита Гомельскому химическому заводу

Совет Министров постановил за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, компенсировать Белагропромбанку потери от предоставления кредита, выданного предприятию для производства товаров и последующей их реализации организациям, не являющимся резидентами.