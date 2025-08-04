Правительство компенсирует Белагропромбанку потери от кредита Гомельскому химическому заводу

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство компенсирует в 2025—2028 годах ОАО «Белагропромбанк» потери от предоставления экспортного кредита ОАО «Гомельский химический завод». Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 31 июля 2025 года № 419, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Совет Министров постановил за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры, компенсировать Белагропромбанку потери от предоставления кредита, выданного предприятию для производства товаров и последующей их реализации организациям, не являющимся резидентами.
Министерству финансов поручено при формировании республиканского бюджета на 2026−2028 годы предусматривать средства на эти цели.
Постановление вступило в силу со дня его принятия. -0-