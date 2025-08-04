ФАС РФ хочет увеличить долю продаж бензина на бирже до 17%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в настоящее время рассматривает инициативу о повышении норматива продаж бензина на бирже до 17 процентов. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Сейчас ставка для бензина составляет 15 процентов, а для дизельного топлива — 16 процентов.
В ФАС пояснили, что рассматриваемая мера позволит сделать ценообразование более прозрачным и снизить вероятность необоснованного роста цен.
В ведомстве также добавили, что анализируют стоимость топлива на примерно 12 тысяч заправках, чтобы выявить возможные нарушения антимонопольного законодательства и при необходимости принимать соответствующие меры.
Ранее россиян предупредили о росте цен на бензин. Эксперт Залина Казова прогнозирует, что в августе этого года стоимость АИ-95 достигнет 60,2 рубля за литр, а АИ-92 подорожает до 55,1 рубля.