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ФАС РФ хочет увеличить долю продаж бензина на бирже до 17%

Меры по увеличению доли продаж бензина в РФ направлены на снижение необоснованного роста цен.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в настоящее время рассматривает инициативу о повышении норматива продаж бензина на бирже до 17 процентов. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Сейчас ставка для бензина составляет 15 процентов, а для дизельного топлива — 16 процентов.

В ФАС пояснили, что рассматриваемая мера позволит сделать ценообразование более прозрачным и снизить вероятность необоснованного роста цен.

В ведомстве также добавили, что анализируют стоимость топлива на примерно 12 тысяч заправках, чтобы выявить возможные нарушения антимонопольного законодательства и при необходимости принимать соответствующие меры.

Ранее россиян предупредили о росте цен на бензин. Эксперт Залина Казова прогнозирует, что в августе этого года стоимость АИ-95 достигнет 60,2 рубля за литр, а АИ-92 подорожает до 55,1 рубля.