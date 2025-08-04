Tesla утвердила выплату Маску премии почти на 30 млрд долларов

Компания Tesla официально утвердила выплату гендиректору Илону Маску премии в виде акций на общую сумму в 29,6 млрд долларов. Такие сведения содержат документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку США.
В них говорится, что компания в рамках плана поощрения от 2019 года одобрила выплату Маску премии в 96 млн акций ограниченного обращения.
При этом отмечается, что миллиардер получит вознаграждение, если продолжит работать в топ-менеджменте Tesla в течение двух лет. В компании надеются, что такая крупная премия поспособствует сохранению Маска на его посту, так как там считают, что удержать его «на данный момент важнее, чем когда-либо».
Ранее сообщалось, что в первой половине 2025 года Маск инвестировал свыше 45 млн долларов в политические инициативы.
Между тем сооснователь компании Tesla Мартин Эберхард отругал Маска и назвал Cybertruck мусорным баком.
Отмечалось также, что компания бизнесмена задействовала в промо-акции своего антропоморфного робота Optimus украинскую OnlyFans-модель Анну Малигон.