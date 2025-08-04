Tesla утвердила выплату Маску премии почти на 30 млрд долларов

При этом отмечается, что миллиардер получит вознаграждение, если продолжит работать в топ-менеджменте Tesla в течение двух лет. В компании надеются, что такая крупная премия поспособствует сохранению Маска на его посту, так как там считают, что удержать его «на данный момент важнее, чем когда-либо».