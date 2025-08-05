Новый участок ШМСД построят в Петербурге

— Выбранная компания скоро начнет работы по переустройству инженерных сетей и освобождению территории для строительства, — сообщила пресс-служба Комитета на официальном сайте. — Это включает в себя снос старых зданий, проверку земли на наличие опасных предметов и подготовку места для новых объектов.