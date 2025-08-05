Новый участок ШМСД построят в Петербурге

В Северной столице построят новый участок на Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Компания «ЗСД» выбрала подрядчиков для подготовки места строительства двух последних этапов. Об этом сообщил Комитет по инвестициям и реализации инвестпроектов в Санкт-Петербурге.
— Выбранная компания скоро начнет работы по переустройству инженерных сетей и освобождению территории для строительства, — сообщила пресс-служба Комитета на официальном сайте. — Это включает в себя снос старых зданий, проверку земли на наличие опасных предметов и подготовку места для новых объектов.
На этапе подготовки также переустроят инфраструктуру: заменят линии электропередач, водопроводные трубы, канализации, телефонные линии, газовые трубы и другие системы.
ШМСД пройдет через несколько районов Петербурга и поможет разгрузить центр города от транзитного транспорта. Дорога соединит восточные районы с центром и югом города, а также улучшит связь с северными районами благодаря Западному скоростному диаметру.