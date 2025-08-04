В Беларуси оптимизируют пакет админпроцедур в сфере лицензирования

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси оптимизируют пакет административных процедур в сфере лицензирования. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики по итогам заседания рабочей группы по выработке новых подходов к регулированию хозяйственной деятельности в составе подгрупп, рассматривающих административные процедуры в отношении граждан и субъектов хозяйствования.
Заседание прошло под руководством заместителя министра экономики Кирилла Машарского. В работе приняли участие представители Палаты представителей Национального собрания, Управления делами Президента, Оперативно-аналитического центра при Президенте, Государственного комитета судебных экспертиз, МАРТ, МВД, Минздрава, Мининформа, Минобразования, МЧС, Минприроды, Минпрома, Минсвязи, Минсельхозпрода, Минфина, Минэкономики, Минюста, Госстандарта, концерна «Белнефтехим», Агентства сервисизации и реинжиниринга.
Рассмотрены предложения по оптимизации административных процедур в сфере лицензирования, государственной регистрации рекламной игры и получения свидетельства о государственной регистрации рекламной игры, регистрации маломерных судов, выдачи удостоверений на право управления моторным маломерным судном.
Данные админпроцедуры планируется упростить за счет исключения отдельных административных действий и информационных обязательств, сокращения количества предоставляемых документов и сроков их осуществления, внедрения цифровых решений. -0-