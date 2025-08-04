В Беларуси оптимизируют пакет админпроцедур в сфере лицензирования

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси оптимизируют пакет административных процедур в сфере лицензирования. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики по итогам заседания рабочей группы по выработке новых подходов к регулированию хозяйственной деятельности в составе подгрупп, рассматривающих административные процедуры в отношении граждан и субъектов хозяйствования.