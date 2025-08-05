В Поволжье создаются крупные авиационные хабы

Меж тем в Поволжье есть и более близкие авиационные «премьеры». Уже в августе этого года заработает новый терминал аэропорта в Ижевске. Сначала авиакомпании будут выполнять из него только внутренние рейсы. А в 2026-м, после организации таможни, самолеты из столицы Удмуртии полетят за границу. У воздушной гавани уже есть международный статус. «В первую очередь полетим в Турцию, Египет, ОАЭ и страны СНГ. У нас уже есть заявки от туристических компаний, имеется запрос, — сообщил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов. — Мы понимаем, что у нас есть свой туристический поток, который мы сможем обеспечить».