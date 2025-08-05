В Поволжье создаются крупные авиационные хабы

Пропускная способность обновленной гавани составит четыре миллиона пассажиров в год. Будущий терминал расположится вплотную к действующему аэровокзалу. Причем он будет в два раза больше, чем оба ныне функционирующие терминалы 1 и 1А. По структуре новое здание будет аналогом терминалов В и С аэропорта Шереметьево — там наиболее полно реализованы современные тенденции в обслуживании пассажиров. Форма здания будет напоминать открытую книгу, поскольку сам аэропорт носит имя татарского поэта Габдуллы Тукая. Терминалы 1 и 1А в дальнейшем реконструируют, и они составят единое целое с новым зданием. «К 2030 году мы уже должны принять 7,5 млн пассажиров в новом “крыле”, — сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Ильшат Гимаев.
Несмотря на сложную ситуацию, из-за которой многие ранее действовавшие направления из Казани закрылись, в 2024 году пассажиропоток в аэропорту составил 5,369 млн пассажиров. И это рекордный показатель в истории гавани. Поэтому новый терминал строится на перспективу, чтобы у Казани была возможность и дальше принимать крупные международные мероприятия, такие как саммит БРИКС, международный экономический форум «Россия — исламский мир» и другие.
«Казань становится хабом, через который следуют пассажиры из соседних регионов — Марий Эл, Чувашии, Башкирии, Ульяновской области и Оренбурга, — отметил первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Татарстана Артур Николаев. — Такие возможности среди прочего дает и появившаяся скоростная магистраль М-12. Для того чтобы транспортный хаб развивался, нужна удобная инфраструктура, в том числе терминалы аэропорта».
Примечательно, что добраться до аэропорта Казани сегодня можно очень экономно. Билет на электричку, которая ходит девять раз в день в обоих направлениях (а в случае проведения крупных мероприятий количество увеличивается), стоит всего 78 рублей. Первоначально в аэропорт из города курсировал «Аэроэкспресс», но из-за высокой стоимости проезда этот вид транспорта не пользовался популярностью у пассажиров. И компания ушла из столицы Татарстана. Пусть теперь электрички менее комфортны, зато гораздо дешевле.
Меж тем в Поволжье есть и более близкие авиационные «премьеры». Уже в августе этого года заработает новый терминал аэропорта в Ижевске. Сначала авиакомпании будут выполнять из него только внутренние рейсы. А в 2026-м, после организации таможни, самолеты из столицы Удмуртии полетят за границу. У воздушной гавани уже есть международный статус. «В первую очередь полетим в Турцию, Египет, ОАЭ и страны СНГ. У нас уже есть заявки от туристических компаний, имеется запрос, — сообщил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов. — Мы понимаем, что у нас есть свой туристический поток, который мы сможем обеспечить».
Необходимость строительства нового аэропорта возникла после роста числа пассажиров, летающих по основным направлениям в аэропорты Шереметьево и Домодедово, откуда многие отправляются за границу. В прошлом году воздушная гавань в Ижевске впервые обслужила более 900 тыс. пассажиров — на 7,7 процента больше, чем в 2023-м.
В Ижевске завершается строительство нового современного терминала аэропорта. Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртской республики.
На строительство терминала потратили более 4,5 миллиарда рублей за счет бюджетных кредитов. В планах есть также ремонт взлетно-посадочной полосы, чтобы гавань могла принимать крупные воздушные суда. Эти работы планируется начать в следующем году и закончить в 2028-м. Они финансируются отдельно.
Сегодня в новом здании аэропорта практически закончились строительные работы. Специалисты установили телетрапы. Добровольцы, изображавшие пассажиров с багажом и детьми, уже протестировали системы аэровокзального комплекса и убедились: все работает.
Сейчас новому аэропорту выбирают имя. В голосовании лидируют названия: «Ижевск», «Калашников», «Дерябин» (по фамилии основателя города-завода).