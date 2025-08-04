Экономист Ахмадуллина: осенью цены в России вырастут из-за инфляции

Кандидат экономических наук, инвестор, педагог ИМЭС Ирина Ахмадуллина предупредила, что осенью в стране повысятся цены на уровень инфляции. Прирост составит 9,5−10,5%.
Эксперт отмечает, что сентябрь традиционно является проинфляционным месяцем. В этот период особо сказывается рост цен на бензин, ослабление курса рубля.
По данным Росстата, годовая инфляция в России по состоянию на конец июля замедлилась до 9,02%.
— Уязвимые места в экономике — это рубль, а также экономическая активность, — отметила Ахмадуллина в беседе с Газета.ru.
Тем временем, эксперты посчитали, что стоимость обслуживания авто в России подорожала. В сравнении с расценками прошлого года, стоимость увеличилась на треть, пишет aif.ru.
А с 1 июля стоимость жилищно-коммунальных услуг в среднем увеличится на 11,9%. В 2024 году правительство установило единые значения индексации оплаты за ЖКХ для регионов России, пишет.
В обозримой перспективе в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги может появиться новая строка — плата за текущий ремонт. Соответствующую поправку в Жилищный кодекс разработали депутаты Госдумы. Ожидается, что если документ будет принят, то изменения вступят в силу уже с 1 марта 2026 года, пишет Царьград.