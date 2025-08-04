Экономист Ахмадуллина: осенью цены в России вырастут из-за инфляции

В обозримой перспективе в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги может появиться новая строка — плата за текущий ремонт. Соответствующую поправку в Жилищный кодекс разработали депутаты Госдумы. Ожидается, что если документ будет принят, то изменения вступят в силу уже с 1 марта 2026 года, пишет Царьград.