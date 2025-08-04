Глава Минсельхозпрода: темпы уборки зерновых ускоряются

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темпы уборки зерновых ускоряются. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов в интервью телеканалу «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
«Темпы уборки сейчас демонстрируют свой рост благодаря улучшению погодных условий. За прошлый день мы убрали практически 3% площади зерновых и зернобобовых культур плюс 6% площадей рапса. Это те темпы, которые нас устраивают на сегодня. Конечно, мы должны ускоряться. Мы, в принципе, буквально на этой неделе будем подходить к завершению уборки рапса. И, соответственно, большинство комбайнов будет переброшено на уборку зерновых и зернобобовых и процент уборки будет увеличен. За прошлый день мы намолотили практически четверть миллиона тонн зерна — это весомый показатель, который характеризует наши темпы уборки. Мы немножко отстаем, потому что в прошлом году уборка началась раньше, чем в этом. Однако мы видим, что в этом году урожайность зерновых и зернобобовых на порядок выше, чем в прошлом году», — сказал Юрий Горлов.
Аграрии Беларуси намолотили уже более 3 млн тонн зерна с учетом рапса. «И это при том, что мы убрали только 30% площади зерновых и зернобобовых культур, — отметил министр. — Возможно, погодные условия будут вносить коррективы в наши планы. Но дожди нас абсолютно не пугают, потому что есть другие культуры, которые сегодня требуют влаги».-0-