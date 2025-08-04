МВД опровергло слухи об ограничении срока службы автомобилей

Министерство внутренних дел России не предлагало вводить предельный срок эксплуатации легковых автомобилей и выступает категорически против подобных инициатив. С официальным опровержением на фоне распространившихся в СМИ слухов выступила представитель ведомства Ирина Волк.
Заявление было сделано в ее Telegram-канале после того, как в медиапространстве начала активно обсуждаться идея о возможном ограничении срока службы автомобилей 30 годами.
«Спешу успокоить автолюбителей нашей страны, МВД России с этой инициативой не выступало», — написала Волк, добавив, что ведомство категорически против подобных ограничений.
Она также напомнила, что всю достоверную информацию о законодательных инициативах министерства следует искать исключительно на его официальных ресурсах, призвав граждан не доверять непроверенным сообщениям.
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