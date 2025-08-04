Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД опровергло слухи об ограничении срока службы автомобилей

Министерство внутренних дел России не предлагало вводить предельный срок эксплуатации легковых автомобилей и выступает категорически против подобных инициатив.

Министерство внутренних дел России не предлагало вводить предельный срок эксплуатации легковых автомобилей и выступает категорически против подобных инициатив. С официальным опровержением на фоне распространившихся в СМИ слухов выступила представитель ведомства Ирина Волк.

Заявление было сделано в ее Telegram-канале после того, как в медиапространстве начала активно обсуждаться идея о возможном ограничении срока службы автомобилей 30 годами.

«Спешу успокоить автолюбителей нашей страны, МВД России с этой инициативой не выступало», — написала Волк, добавив, что ведомство категорически против подобных ограничений.

Она также напомнила, что всю достоверную информацию о законодательных инициативах министерства следует искать исключительно на его официальных ресурсах, призвав граждан не доверять непроверенным сообщениям.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше