Банки усиливают контроль: как дробление переводов мешает продаже криптовалюты за рубли

За последние три месяца многие россияне, пытающиеся продать криптовалюту и получить рубли через биржи или p2p-платформы, столкнулись с новой проблемой: средства на их банковские счета поступают мелкими траншами, порой насчитывающими несколько десятков переводов. Как выяснили «Ведомости», подобные операции вызывают подозрения у банков, что приводит к блокировкам счетов продавцов. В редакцию поступили данные о нескольких таких инцидентах. Об этом пишут «Ведомости».
Так, один из клиентов крупного банка пытался обменять 1000 USDT на рубли через криптобиржу. Большинство покупателей предлагали разбить сумму около 84 000 рублей на множество небольших платежей — от 10 до 38 транзакций. Некоторые даже советовали «щадить банк» и отказывались от сделки. После согласия продавец получил многочисленные переводы через систему быстрых платежей (СБП) в диапазоне от 1996 до 5000 рублей от разных физических лиц, зарегистрированных в различных банках.
Ранее сообщалось, что карты Visa и Mastercard скоро перестанут работать России.