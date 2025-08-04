Банки усиливают контроль: как дробление переводов мешает продаже криптовалюты за рубли

Так, один из клиентов крупного банка пытался обменять 1000 USDT на рубли через криптобиржу. Большинство покупателей предлагали разбить сумму около 84 000 рублей на множество небольших платежей — от 10 до 38 транзакций. Некоторые даже советовали «щадить банк» и отказывались от сделки. После согласия продавец получил многочисленные переводы через систему быстрых платежей (СБП) в диапазоне от 1996 до 5000 рублей от разных физических лиц, зарегистрированных в различных банках.