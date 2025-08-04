Платежный баланс Украины в июне показал исторический антирекорд

Платежный баланс Украины за июнь 2025 года достиг рекордно низкого уровня, показав дефицит в 5,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает издание Forbes Ukraine.
Эксперты отмечают, что ситуация с разницей между экспортом и импортом продолжает ухудшаться, что приводит к историческому антирекорду. В опубликованной статье подчеркивается, что такие показатели свидетельствуют о нарастании торговых проблем страны.
Аналитики связывают текущую тенденцию с уже ожидаемым ростом торгового дефицита, который наблюдался в предыдущие месяцы. Внутренний спрос замедляется, однако импорт продолжает ускоряться, что негативно влияет на баланс внешней торговли. Это создает дополнительные сложности для экономики и указывает на необходимость поиска решений для стабилизации ситуации.
Данные Государственной службы статистики за первый квартал 2025 года подтверждают ухудшение внешнеэкономической ситуации: отрицательное сальдо выросло на 57,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 8,515 миллиарда долларов.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на минфин Украины сообщало, что киевский режим решил не перечислять майский платеж в размере 665 миллионов долларов по госдолгу, чтобы якобы не допустить полноценного дефолта.