Платежный баланс Украины в июне показал исторический антирекорд

Аналитики связывают текущую тенденцию с уже ожидаемым ростом торгового дефицита, который наблюдался в предыдущие месяцы. Внутренний спрос замедляется, однако импорт продолжает ускоряться, что негативно влияет на баланс внешней торговли. Это создает дополнительные сложности для экономики и указывает на необходимость поиска решений для стабилизации ситуации.